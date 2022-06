Xiaomi SHOCK: smart TV Android 32” a 155€ su Amazon (-44%)

Un’occasione imperdibile. La Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32”, con a bordo il celeberrimo sistema operativo Android TV, è in gran sconto su Amazon a 155€ circa appena invece di 279€. Con una riduzione del 44%, l’affare è assicurato, ma dovrai essere velocissimo. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: smart TV Android 32” in sconto pazzesco

Uno schermo con ottima resa e cornici sottilissime. La dimensione ideale da utilizzare praticamente in qualsiasi ambiente della casa: risulta perfetta tanto per il salotto quanto per la cucina o la camera da letto.

Il suo cuore smart è senz’altro il migliore che si possa desiderare, grazie alla presenza del sistema operativo Android TV. Il massimo dell’intrattenimento, grazie alle tue piattaforme di contenuti audio e video in streaming, ma anche applicazioni, giochi e navigazione su Internet. Puoi scaricare tutte le applicazioni che desideri, direttamente dallo store ufficiale.

Non manca la tecnologia Chromecast, che ti consentirà di condividere in tempo reale quello che c’è sullo schermo di smartphone, tablet e PC. Per finire, direttamente premendo un pulsante sul telecomando, puoi interagire con l’assistente vocale di Google. Chiedigli informazioni oppure gestisci la casa smart, direttamente dal televisore.

Naturalmente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Non perdere lo sconto del 44% su Amazon e accaparrati adesso la tua nuova smart TV Android da 32” di Xiaomi. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.