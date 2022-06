Xiaomi, SHOCK: la luce da notte ora a 7€ su Amazon, durerà pochissimo

Su Amazon spunta a sorpresa un’occasione d’oro. La bellissima luce da notte di Xiaomi – con supporto magnetico, sensore di movimento e doppio livello di luminosità – la prendi a prezzo ridicolo. Super portatile e funzionante senza fili, a 7,99€ appena, è un vero e proprio affare. Sono certo che rimarrà disponibile per pochissimo tempo: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: luce da notte in promozione top

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico, ma soprattutto utile e versatile. La sua basetta magnetica puoi posizionarla a muro oppure su un mobile. Ad esempio, è perfetta per il comodino: all’occorrenza, sollevi la lampada e la porti con te, così da avere sufficiente luce nel buio della notte. Non preoccuparti dell’accensione: il dispositivo rileva i movimenti – tramite sensore di movimento – e provvede da solo a fornire una manciata di secondi di illuminazione. La lampada si spegne in automatico quando smette di rilevare movimenti.

Tutto quello che devi fare tu è inserire le batterie (3 di tipo AA) e decidere il livello di intensità luminosa che preferisci, fra i due a disposizione. Normalmente più costosa, a questo prezzo è un affare imperdibile.

Per questo motivo sono convinto che, la luce da notte di Xiaomi, durerà pochissimo. Completa l’ordine adesso da Amazon, per accaparrartela a 7,99€ appena, se ancora disponibile. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

