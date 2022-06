Xiaomi SHOCK: il nuovo compressore (114% più potente) a 42€ su Amazon

Il nuovo compressore di Xiaomi, con un flusso d’aria più potente del 114% rispetto al modello precedente, è in sconto su Amazon. Puoi portarlo a casa a prezzo piccolissimo adesso, bastano 42€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto perfetto per gonfiare in pochi secondi persino lo pneumatico dell’automobile. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, potrai completare ogni operazione senza il vincolo dei cavi e non solo. Infatti, c’è anche una torcia integrata che – in caso di illuminazione insufficiente – ti garantisce luce sull’area di lavoro. Naturalmente, anche questo modello mantiene l’ampio display e i tasti rapidi di gestione.

Xiaomi: il nuovo compressore è in sconto su Amazon

Come specificato, si tratta della nuova edizione. Sebbene esteticamente vecchio e nuovo modello sembrino simili, le differenze ci sono e stanno soprattutto nella potenza. Ad esempio, grazie alla maggiore efficienza del 45%, ora il dispositivo è in grado di gonfiare fino a 8 pneumatici con una sola ricarica della batteria. Ancora, il flusso d’aria è stato reso più potente del 114%: questo significa che il nuovo modello arriva a 15 litri al minuto invece del vecchio, che si ferma a 7 litri al minuto.

Ovviamente, non solo per l’auto, questo gioiellino è perfetto per gonfiare qualsiasi oggetto ti serva. Palloni, prodotti da mare (come materassini e non solo). Basta tenerlo ben carico e utilizzarlo all’occorrenza.

