XIAOMI sfida la Fire TV Stick con la sua 4K e assistente Google (-34%)

Quando devi rendere il televisore smart ti viene naturale pensare alla Fire TV Stick di Amazon, no? Tra i dispositivi più diffusi è una vera genialata ma sai che anche Xiaomi ha la sua versione? Ebbene, la differenza di prezzo, ora che sono in promozione entrambe le versioni 4K non è elevata quindi perché scegliere una o l’altra?

Se sei interessato a scoprire la versione del colosso orientale ti dico subito che la trovi su Amazon con uno sconto del 34%.

Xiaomi TV Stick: lo streaming in 4K a casa tua

Come quella di Amazon, questa TV Stick ti permette di rendere il tuo televisore di ultima generazione. In modo particolare, la colleghi alla porta HDMi del tuo dispositivo ed il gioco è fatto. Non devi far altro che avere una connessione WiFi a disposizione e avviare la configurazione.

Nel giro di pochi secondi hai tutte le risorse a disposizione per goderti applicazioni e streaming senza limiti. A chi la consiglio? A te che hai un televisore nuovo ma incompleto o semplicemente un televisore che non nasce smart o non ha più gli aggiornamenti delle applicazioni.

Arriva direttamente con il suo telecomando che è semplice da usare. Controlli il volume e non solo visto che hai anche il tasto per l’assistente vocale. Infatti non manca all’appello Google Assistant che ti aiuta in ogni ricerca se vuoi.

Conta che questo dispositivo di Xiaomi supporta le riproduzione fino al 4K ed ha un’interfaccia semplice e intuitiva da utilizzare.

Se sei interessato, ti ricordo che puoi trovare la tua Xiaomi TV Stick su Amazon con sconto del 34%.

