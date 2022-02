Xiaomi San Valentino: come non amare queste offerte pazze

Fino al 14 febbraio 2022 Xiaomi sta sfornando offerte come fossero le famose frecce di Cupido, capaci di far innamorare chiunque ai suoi prodotti. Prezzi davvero pazzi per questa super promozione di San Valentino che sconta tantissimi smartphone che meritano di essere acquistati. Un esempio? Come lasciarsi sfuggire questo incredibile Redmi Note 10S 6GB tuo a soli 179,90 euro, invece di 249,90 euro! Puoi anche aggiungere le Redmi Buds 3 Pro a soli 39,99 euro, invece d 69,99 euro direttamente in carrello. Una combo perfetta anche da regalare alla persona amata.

Sarai pronto a nuove sfide con questo eccezionale smartphone Android. Fotocamera principale da 64MP, sensore di profondità da 2MP, fotocamera ultra grandangolare da 8MP e fotocamera con obiettivo macro da 2MP. Insomma, avrai a disposizione tutto per scattare fotografie magnifiche da aggiungere ai tuoi ricordi. Inoltre, massima potenza grazie al processore MediaTek Helio G95, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Xiaomi: ecco i migliori prodotti nella promo San Valentino

Continuiamo con un'altra super offerta, il fantastico Xiaomi Redmi 10. Mettilo nel carrello a soli 159,90 euro, invece di 199,90 euro. Approfitta della fantastica promo di San Valentino e acquistalo a questo prezzo eccezionale. Quadrupla fotocamera da 50MP e un display FHD+ da 90Hz di refresh rate rendono questo smartphone un vero gioiellino di tecnologia.

Inoltre, grazie all'AdaptiveSync con risparmio energetico il tuo nuovo device adatta automaticamente la frequenza dei frame in base ai contenuti. Otterrai così un risultato più fluido e una maggiore durata della batteria. Grazie al suo processore MediaTek Helio G88 scoprirai quanta potenza ha da regalarti questo eccezionale Xiaomi Redmi 10. 4GB di RAM e 128Gb di memoria interna ti garantiranno prestazioni sempre ottimali.

I due altoparlanti in dotazione miglioreranno di molto l'audio che vorrai ascoltare. Musica, il tuo gioco preferito o una chiamata in vivavoce, tutto ti sembrerà più chiaro e nitido. Infine, grazie alla fantastica batteria da 5,000 mAh avrai garantite 30 ore di chiamate, 14 ore di video e 158 ore di musica.

Insomma, meglio non perdere tempo e approfittare della promo di San Valentino, acquistando questo eccezionale Xiaomi Redmi 10 a soli 159,90 euro, invece di 199,90 euro.