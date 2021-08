Tempo di risparmiare tantissimo sul tuo nuovo smartphone. Gshopper ti offre due gioiellini Xiaomi a prezzo ridicolo. POCO M3 Pro a 145€ (codice sconto: 274EC436A5) e Redmi Note 10 Pro a 219€ (codice sconto da usare: B7930705A0): offerta assurda, ma per poco. Le spedizioni sono tutte gratis e rapide: garantite da magazzino europeo.

Xiaomi: saldi estivi assurdi, prezzi bassissimi

Gshopper ti mette a disposizione due diversi gioiellini, tutti smartphone di ottimo livello. Il primo, POCO M3 Pro è un device 5G, dotato di infinita batteria da 5000 mAh, potente processore Dimensity 700 e un display sensazionale da 6,5″. Sul posteriore, il comparto fotografico è pronto a sorprenderti grazie a 3 sensori, con il principale da ben 48MP.

Bellissimo sotto il profilo estetico, l'edizione con a bordo 4GB di RAM e 64GB di storage interno la prendi a 145€ adesso: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “274EC436A5”.

Vuoi ancora di più? Allora Redmi Note 10 Pro è quello che ti serve. Classificato come medio di gamma, ma con prestazioni top, questo gioiellino ha sul posteriore quattro fotocamere e la principale è da ben 108MP. Perfetto per il gaming, il processore Qualcomm Snapdragon 732G non teme rivali! A completare il tutto, un'eccellente schermo AMOLED da 6,67″ con refresh rate da 120Hz: super fluido, perfetto per giocare e non solo.

L'edizione con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione la porti a casa a 219€ appena: un vero e proprio regalo. Per approfittarne immediatamente, metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “274EC436A5”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, Gshopper spedirà i terminali da magazzino europeo. questo significa che saranno a casa tua in pochissimi giorni! Vuoi completare il tuo nuovo smartphone? Abbinaci l'eccellente Xiaomi Mi Smart Band 5! Ora lo prendi a 14,99€: mettilo subito nel carrello e applica il codice “E498FEB004” per averlo in sconto assurdo.

Approfitta adesso dei super saldi Gshopper e risparmia tantissimo sui tuoi acquisti tech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone