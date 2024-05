Xiaomi Robot Vacuum X10, prezzo bomba: ottimo robot 2-in-1 a meno di 300€

Il Xiaomi Robot Vacuum X10 è un robot aspirapolvere di alta gamma, progettato per offrire una soluzione di pulizia efficiente e automatizzata per la casa. Dotato di un motore brushless ad alta velocità, può raggiungere una potenza di aspirazione massima di 4000 Pa. A questo si aggiunge la sua batteria da 5200 mAh che gli permette di lavorare per oltre 180 minuti senza stop.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: con lo sconto di oggi, lo paghi meno di 300€. Un ottimo prezzo, considerate le sue ottime caratteristiche.

Non si limita ad aspirare la polvere, ma è anche un ottimo robot lavapavimenti. Con un serbatoio dell’acqua da 200 ml, supporta fino a 80 minuti di mopping.

tilizza tecnologie avanzate per evitare ostacoli e assicurare una copertura completa durante la pulizia. L’integrazione con l’app Xiaomi Home permette agli utenti di controllare e personalizzare le sessioni di pulizia, impostare muri virtuali e programmare le pulizie. È anche compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, rendendo il controllo del dispositivo semplice e integrabile con altri dispositivi smart home​.

Il Xiaomi Robot Vacuum X10 è un ottimo robot 2-in-1 con una potente aspirazione e una funzione di lavaggio avanzata, a cui si aggiungono numerose funzionalità avanzate. Ti suggerisco di non farti scappare questa offerta: hai ancora poco tempo per acquistarlo a meno di 300€.