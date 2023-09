Xiaomi Robot Vacuum E12 in offerta a 169,99 euro sul Mi Store

Xiaomi Robot Vacuum E12 è un robot aspirapolvere-lavapavimenti versatile e completo, dotato di una potente ventola di aspirazione e notifiche vocali integrate. L’utilizzo del Vacuum E12 consente di ottenere una pulizia efficace in una sola passata, dando modo di pianificare il percorso di pulizia all’interno dell’abitazione in maniera intelligente.

Grazie agli Sconti d’autunno del Mi Store lo puoi acquistare in offerta a 169,99 euro, ottenendo uno sconto a carrello di 10 euro rispetto al prezzo promozionale di 179,99 euro. Lo sconto si applica in automatico, non devi inserire alcun codice sconto né coupon. E in più benefici della consegna a domicilio gratuita.

Xiaomi Robot Vacuum E12 al super prezzo di 169,99 euro sullo store ufficiale

La potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa del robot Vacuum E12 consente di rimuovere polvere e residui in una sola passata.

Ottima anche l’autonomia di 110 minuti in modalità standard, che include sia l’aspirazione che il lavaggio: hai quasi 2 ore di tempo per pulire a fondo ogni angolo della tua casa.

Il robot di Xiaomi ti aiuta a raggiungere gli angoli più difficili, grazie a una spazzola laterale resistente e flessibile in coppia con quella principale in gomma integrata. A tutto questo si aggiunge il filtraggio triplo, che previene il sollevamento della polvere.

Un altro punto di forza del robot 2 in 1 del colosso asiatico è il lavaggio controllato, grazie al serbatoio dell’acqua smart con 3 livelli di flusso, per uno scarico regolare dell’acqua in base alle diverse tipologie di pavimento.

Cogli al volo la nuova offerta del Mi Store sullo Xiaomi Robot Vacuum E12 per ottenere uno sconto extra a carrello di 10 euro. La consegna è gratuita.

