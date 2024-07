Xiaomi Robot Vacuum E12 a 99€, invece di 239€

Vivi una nuova esperienza di casa pulita grazie al fantastico Xiaomi Robot Vacuum E12, solo per oggi in super offerta a un prezzo ridicolo sul Mi Store. Acquistalo adesso a soli 99,99€, invece di 239,99€. Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa da prendere al volo.

Hai ancora pochissime ore per approfittarne, salvo esaurimento scorte anticipato. La spedizione gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, hai la possibilità di pagare in 12/24 mesi a tasso zero. Infine, hai la garanzia del produttore! Quindi con questo acquisto risparmi e hai tantissimi altri vantaggi.

Xiaomi Robot Vacuum E12: pulizia di casa completa e tu riposi

Lascia che sia lo Xiaomi Robot Vacuum E12 a pulire casa per te. Oggi è in offerta speciale a soli 99,99€! Grazie alla sua potente ventola di aspirazione da 4000 Pa ottieni una pulizia efficace in una sola passata. Inoltre, è in grado di raccogliere qualsiasi tipologia di sporco su qualsiasi superficie senza rovinarla.

Dotato di serbatoio intelligente dell’acqua, questo robot non aspira solamente, ma lava anche i pavimenti per evitarti lavoro extra. Il serbatoio si regola in modo da offrire uno scarico uniforme dell’acqua.

Essendo smart, questo dispositivo è in grado di pianificare in modo intelligente il percorso di pulizia a zig-zag per una maggiore efficienza. Controlla, pianifica e gestisci la sua pulizia tramite l’app Mi Home/Xiaomi Home anche da remoto. Acquistalo adesso a soli 99,99€, invece di 239,99€.