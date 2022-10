Xiaomi: robot aspirapolvere a prezzo SHOCK (-39%)

È un po’ che stai valutando l’idea di assumere una domestica per pulire casa? Oggi potrai assumere una domestica robotica grazie alle offerte esclusive Prime. Metti subito nel tuo carrello il robot aspirapolvere Xiaomi a soli 214,99, anziché 349,99 euro.

Con questa speciale offerta beneficerai di uno sconto di ben 135 euro. Avrai una pulizia dentro cassa eccellente e senza alzare un dito. Lascia che a preoccuparsi di aspirare e pulire sia il robot. Tu dovrai solo controllarlo di tanto in tanto e impostare il tipo di pulizia che desideri tramite l’apposita app.

Non ci sono parole per questa offerta pazzesca. Quindi non fartela scappare assolutamente. Corri su Amazon e acquista il robot aspirapolvere Xiaomi a soli 214,99.

Xiaomi: il robot aspirapolvere silenzioso e intelligente

Grazie al laser LDS di ultima generazione è in grado d’impostare la mappa in tempo reale della stanza in cui si trova e pianificare in modo intelligente il percorso migliore. Riconosce automaticamente una stanza diversa da un altra e se la batteria si sta per esaurire, andrà in automatico al punto di ricarica e poi riprenderà da dove ha lasciato.

Non solo ha un’aspirazione molto potente di ben 2100 PA ma è anche in grado di pulire il pavimento in modo profondo. Infatti la sua andatura e progettata per simulare un lavaggio manuale, come se fossi tu, muovendosi avanti e indietro in tutte le stanze. È dotato di un serbatoio che rileva la quantità di acqua rimasta così da rilasciare solo quella necessaria, evitando sprechi.

Scaricando l’app Mi Home potrai controllare facilmente il robot aspirapolvere Xiaomi anche quando se fuori casa. Scegli le stanze da pulire e pianifica gli orari in cui metterlo in funzione.

