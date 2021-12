Xiaomi: risparmia fino a 50 euro con il coupon di eBay

Ancora in alto mare con i regali di Natale? Oppure non sai che smartphone acquistare perché il tuo si è rotto? Grazie al nuovo coupon di eBay puoi risparmiare fino a 50 euro sull'acquisto di tantissimi prodotti Xiaomi tra cui l'incredibile Xiaomi 11 Lite 5G NE 6GB 128GB a soli 296,10 euro, anziché 329 euro, inserendo il codice “PIT10PERTE” direttamente nel carrello.

Tutti i prodotti Xiaomi che vuoi al miglior prezzo di sempre su eBay

Non solo smartphone, infatti puoi anche acquistare l'utilissimo Xiaomi Caricabatterie a ricarica rapida 20W a soli 11,60 euro, con il coupon “PIT10PERTE“. Con poco più di 10 euro ti aggiudichi un prodotto compatibile con tantissimi altri smartphone. Pratico e reversibile, puoi portarlo sempre con te sicuro che non sbaglierà mai una ricarica.

Incredibile prezzo anche lo Xiaomi Mi 4C Router WiFi, tuo a soli 12,29 euro grazie al codice “PIT10PERTE“. 4 antenne esterne per un segnale super potente, velocità fino a 300 Mbps e 64 MB di memoria per un funzionamento più stabile. La cosa fantastica è che potrai scegliere di consentire a Mi Router 4C di eseguire una'ottimizzazione intelligente della configurazione per una migliore esperienza di gioco, video o navigazione web. Puoi anche personalizzarla per singolo dispositivo così da ottimizzarne la velocità di connessione, ad esempio se hai una smart TV che usi per lo streaming on demand.

Altro incredibile affare è la fantastica Xiaomi Mi 4A 32″, tua a soli 206,10 euro, anziché 229 euro, con il coupon “PIT10PERTE” Una smart TV davvero intelligente ancora incredibilmente scontata. Grazie a questo prodotto dirai addio all'incubo del nuovo digitale terrestre. Potrai vedere tutti i tuoi programmi preferiti in alta definizione e con un suono straordinario grazie al sistema Dolby + DTS. Inoltre, è davvero facile da usare grazie al praticissimo telecomando Bluetooth omnidirezionale ad attivazione vocale. Sottile ed elegante, potrai appenderla o appoggiarla a qualsiasi mobile e sembrerà un piacevole complemento d'arredo.

Insomma, per approfittare di questi ricchi sconti in esclusiva su eBay ricordatevi di inserire il codice “PIT10PERTE” prima di concludere l'acquisto, così da assicurarti fino a 50 euro di sconto su tutti i migliori prodotti Xiaomi disponibili.