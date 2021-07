Lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C è in promozione su Amazon. Il ribasso del 33% ti fa risparmiare ben 50,00€ e concludere l'acquisto a soli 99,99€, praticamente un affare.

Per di più lo compri e lo ricevi in appena 48 ore su tutto il territorio nazionale.

Addio ad allergie e starnuti con lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Se vivi in grandi città o sei un tipo che soffre di allergie, un purificatore d'aria non può che essere un toccasana. Tra i vari modelli sul mercato, questo prodotto da Xiaomi è uno dei più ambiti perché con un ottimo rapporto qualità prezzo ti offre il meglio.

Ha una dimensione abbastanza ridotta e lineare. Questo ti permette di sistemarlo ovunque tu voglia nella stanza senza grossi problemi. Poi ti basta accenderlo per accorgerti dopo una decina di minuti di come sia eccezionale.

Al suo interno trovi un filtro True HEPA che elimina fino al 99,97% delle particelle inquinanti. Batteri, pollini e peli di animali diventano un brutto ricordo grazie al sistema con tre strati, tra cui uno al carbone attivo.

Lo puoi gestire sia con l'applicazione che con gli assistenti vocali se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant. In più il piccolo display LED ti tiene sempre aggiornato sui livelli della qualità dell'aria. Perché dovresti acquistarlo? Se hai un ambiente da purificare fino a 40 metri quadrati, è la scelta perfetta per te. I feedback positivi non possono che essere una garanzia.

Ps: i filtri li puoi comprare sempre su Amazon a prezzo concorrenziale.

Concludi l'affare e porta a casa Xiaomi Mi Air Purifier 3C a soli 99,99€ su Amazon. Si tratta di un prodotto Prime e se sei abbonato lo ricevi in appena 48 ore. Nel caso in cui tu sia un cliente standard non avere timori, puoi ottenere la spedizione gratuita e riceverlo solo con qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

