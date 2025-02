Xiaomi Redmi Watch 5 Active a 36€: telefonate dal polso, 140 sport e Alexa

Xiaomi Redmi Watch 5 Active è lo smartwatch perfetto per chi desidera ottenere tanta sostanza, mantenendo lo scontrino bassissimo! Un dispositivo con display mozzafiato da 2″ e tante funzionalità dedicate allo sport e alla salute. Grazie a questa strepitosa promozione eBay, attiva solo per un periodo limitato, puoi portarlo a casa a 36,29€ con spedizioni veloci e gratis, in pochi giorni. Per non perdere l’occasione, basta mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice sconto ” TECHWEEK25 ” prima di completare l’ordine.

Un dispositivo assolutamente completo, che a prima vista ti fa innamorare del suo display da 2″ con ampia visibilità con qualsiasi condizione di luce ambientale. Sono oltre 140 le modalità sportive a disposizione dell’utente: di queste, 6 prevedono addirittura il rilevamento automatico. Quando inizierai a praticarle, come per esempio a effettuare la camminata veloce, verranno riconosciute in automatico.

Naturalmente, non manca una grande attenzione alla salute con funzionalità come il monitoraggio del battito cardiaco e della quantità di ossigeno disponibile nel sangue. Per finire, diverse sono le funzionalità dedicate al quotidiano come la gestione puntuale delle notifiche, la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso – e di inviarne di nuove – e anche la piena compatibilità con l’assistente vocale Alexa. Nemmeno la ricarica della batteria sarà un problema, considerando che può durare fino a ben 12 giorni!

Approfitta adesso di questa sensazionale occasione eBay a tempo limitato e porta a casa Xiaomi Redmi Watch 5 Active a 36,29€ soltanto con spedizioni veloci e senza alcun costo aggiuntivo. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice sconto ” TECHWEEK25 “. Concludi un eccezionale affare, ma sii veloce: poche scorte ancora a disposizione.