Xiaomi Redmi Watch 3 Active: per SPORT e SALUTE, a meno di 40 euro su Amazon

Un dispositivo indossabile che sia il tuo compagno immancabile durante l’attività fisica, che ti dia informazioni sulla salute e che ti permetta anche di telefonare in bluetooth? Xiaomi Redmi Watch 3 Active risponde a tutte queste caratteristiche e oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 39,90 euro, con spedizione Prime garantita.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: la scheda tecnica

Xiaomi Redmi Watch 3 Active si presenta con un ampio display LCD da 1,83 pollici dai colori intensi e dalla visione incredibilmente chiara: puoi visualizzare facilmente le notifiche dei messaggi e i dati di allenamento anche sotto la luce diretta del sole. Il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D assicura una lunga durata anche contro l’usura.

La cornice centrale con finitura metallica e un corpo in NVMC ne sottolineano l’aspetto elegante, che puoi personalizzare grazie agli oltre 200 quadranti disponibili da cambiare a seconda del tuo stile o del tuo umore.

Una funzionalità da non sottovalutare è la possibilità di effettuare chiamate vocali via bluetooth connesso direttamente al proprio smartphone: puoi rispondere alle chiamate con un semplice tocco, senza dover prendere il tuo telefono.

Parlando di funzionalità che riguardano invece fitness e salute, partendo da quest’ultima il dispositivo è equipaggiato con un sensore ottico per ossimetria professionale, in grado di rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Un dato essenziale per per mantenere sotto controllo la propria salute che si combina con il controllo continuo della frequenza cardiaca, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con avvisi in caso di irregolarità.

Per lo sport infine potrai contare su oltre 100 modalità di allenamento, con resistenza all’acqua e autonomia della batteria fino a 12 giorni. Uno smartwatch completo ed economico, da non perdere: acquistalo adesso a soli 39,90 euro.