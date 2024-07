Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 32€: sport, salute e anche TELEFONATE al polso

Uno smartwatch che può accompagnarti in ogni momento della tua giornata, offrendo una marea funzioni dedicate a sport, salute e gestione di notifiche e telefonate. Xiaomi Redmi Watch 3 Active è questo e molto di più! Solo per pochissimo tempo, completando al volo il tuo ordine da Amazon puoi prenderlo a 32,90€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Il suo display LCD da 1,83 pollici cattura immediatamente l’attenzione con i suoi colori vivaci e la sua nitidezza cristallina. Grazie al vetro curvo 2,5D, l’orologio si adatta perfettamente al tuo polso, regalandoti un look elegante e raffinato. Con oltre 200 quadranti disponibili, potrai personalizzarlo per esprimere la tua personalità unica.

Questo ottimo wearable è un vero e proprio concentrato di tecnologia al servizio del tuo benessere. Il sensore ottico integrato ti permette di monitorare in tempo reale i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2), mentre il rilevamento della frequenza cardiaca ti aiuta a tenere sotto controllo la tua salute durante le attività fisiche.

Sotto il punto di vista dell’allenamento, è davvero l’alleato perfetto. Infatti, ti mette a disposizione oltre 100 modalità fitness, permettendoti di tenere traccia delle tue prestazioni e di raggiungere i tuoi obiettivi in modo semplice e intuitivo. Qualsiasi sia il tuo sport, questo dispositivo eccezionale è pronto a supportarti in ogni attività grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Campione di autonomia energetica, è anche l’assistente da polso ideale. Infatti, non solo potrai gestire comodamente tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone (senza doverlo prendere!), avrai anche la possibilità di rispondere al telefono e di effettuare chiamate in vivavoce.

Insomma, Xiaomi Redmi Watch 3 Active è molto più di un semplice accessorio da polso. È uno strumento intelligente e versatile, in grado di integrarsi perfettamente nel tuo stile di vita dinamico e di supportarti in ogni sfida. Approfitta ora di questa occasione a tempo limitato e portarlo a casa a 32,90€ appena da Amazon: completa adesso il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Godi di spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.