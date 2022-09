Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: PICCOLA spesa per un GRANDE smartwatch

Vuoi un smartwatch con tante funzioni e che abbia una batteria che ti consente di tenerlo al polso per parecchio tempo senza ricaricare? Immagino che la risposta sia: sì, ma non voglio spendere un capitale. Ecco perché oggi ti voglio parlare di Xiaomi Redmi Watch 2 lite, che grazie ad Amazon, puoi avere a soli 59,99 euro.

Come dicevo questo fantastico smartwatch ha moltissime funzioni, per tutte le tue attività sportive. Ha un display rettangolare da 1.55 pollici ad alta risoluzione e un cinturino in silicone che lo rende sia comodo che elegante. GPS integrato per un tracciamento della posizione preciso. Resistente fino a 5 ATM e più di 100 modalità fitness.

Mettiti al polso un vero prodigio senza spendere chissà quanti soldi. Oggi con questa offerta garantita da Amazon, puoi mettere nel tuo carrello il fantastico Xiaomi Redmi Watch 2 lite a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro.

Xiaomi Redmi Watch 2 lite: ogni giorno uno sport diverso

Goditi le 17 modalità fitness professionali, e altre 100 modalità di allenamento che ti aiuteranno a mantenerti in forma e in buona salute. Grazie al GPS indipendente con il chipset GNSS integrato Redmi Watch 2 lite è in grado di fornire una posizione molto precisa dei tuoi spostamenti.

Misura l’ossigeno nel sangue, il battito del cuore e le fasi del sonno, per avere dei dati precisi sul tuo corpo. Potrai tenerlo al polso per 10 giorni senza doverlo caricare. Connessione Bluetooth 5.0 che offre il massimo della stabilità con il tuo dispositivo collegato. Infine, sincronizza i tuoi dati dell’app Xiaomi con Strava e condividili con i tuoi amici.

Davvero un’offerta da non perdere. Tra l’altro, con Amazon Prime, se ordini oggi riceverai lo smartwatch entro domani senza costi in aggiunta e con reso gratuito. Acquista subito il tuo Xiaomi Redmi Watch 2 lite a soli 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.