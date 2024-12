Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 in offerta flash su Amazon: costa meno di 100€

Lo Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo tablet low cost. Sfruttando la nuova offerta di Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 99 euro. La promozione riguarda il modello venduto e spedito da Amazon e consente di effettuare anche l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Pad SE 8.7: il tablet low cost di Xiaomi è ottimo

Per chi ha bisogno di un tablet a prezzo contenuto, anche da far utilizzare ai bambini, la scelta di acquistare un Redmi Pad SE 8.7 è quella giusta. Tra le specifiche tecniche troviamo un display IPS LCD in 16:10 con una diagonale di 8,7 pollici. Si tratta, quindi, di un pannello compatto, ottimo per l’utilizzo in mobilità.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G85 che viene supportato da 64 GB di storage e 4 GB di memoria RAM oltre che da una batteria da 6.650 mAh, che può garantire un’autonomia elevata, in vari contesti di utilizzo. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

Sfruttando l’offerta in corso in questo momento su Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 al prezzo scontato di 99 euro e con possibilità anche di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.