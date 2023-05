Xiaomi Redmi Pad: scopri come ottenerlo a soli 197€ su eBay

Grazie a eBay, oggi acquisti lo Xiaomi Redmi Pad a soli 197 euro, invece di 288,99 euro (prezzo consigliato). Un’opportunità incredibile che non puoi lasciarti scappare. Ma come ottenere questo sconto pazzesco? Semplice, non devi fare altro che metterlo in carrello e, nella sezione Codici Sconto, inserire il Coupon PIT10PERTE2023. In questo modo applichi un extra sconto al prezzo già in promozione di 219 euro.

Meno di 200 euro per questo tablet davvero potente. La versione in promozione è quella global da 6GB di RAM e 128GB di ROM. Ricordiamo che sul Mi Store Italia le due versioni disponibili sono solo da 3GB di RAM o da 4GB di RAM. Quindi guadagni anche sulla fluidità e freschezza dei processi gestiti da questo dispositivo. Inoltre, con eBay hai anche la consegna gratuita e il tasso zero. Niente male vero?

Xiaomi Redmi Pad: che spettacolo!

Scegli lo Xiaomi Redmi Pad 6GB + 128GB per le tue attività in mobilità. Il processore MediaTek Helio G99 è super e ti assicura alte prestazioni con elaborazione avanzata a 6 nm. Il display da 10,61 pollici è ultra fluido grazie anche ai 90Hz di refresh rate. Poi c’è una mega batteria da ben 8000 mAh che ti garantisce lunga durata lontano da casa. Cosa stai aspettando? Approfitta ora dell’offerta eBay.

Aggiungilo al carrello con soli 197 euro, invece di 288,99 euro (prezzo consigliato). Ti basterà inserire il Coupon PIT10PERTE2023. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

