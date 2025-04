Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici con il CODICE SEGRETO è tuo a 169€

Vuoi acquistare un tablet senza spendere una barcata di soldi? È da un po’ che cerchi qualche offerta ma non sei riuscito ancora a trovare quella giusta per te? Allora dai un’occhiata a questa promozione spettacolare che trovi su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 169,99 euro, applicando il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento.

Tieni presente che il prezzo di listino, che puoi vedere sul sito ufficiale di Xiaomi, è di 329,90 euro per cui in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 160 euro circa. Inutile dire che dovrai essere un fulmine o rischi di arrivare troppo tardi.

Xiaomi Redmi Pad Pro: il migliore tablet economico

Economico non vuol dire di scarsa qualità e Xiaomi Redmi Pad Pro né sicuramente una prova lampante. Si presenta con un fantastico design pratico leggero, con uno spessore di appena 7,52 mm e un peso di 571 grammi. Ha un display LCD da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e una luminosità massima di 600 nit. Inoltre viene protetto da un robustissimo Corning Gorilla Glass 3.

Come processore troviamo il potente Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm sostenuto da 6 GB di RAM e dal sistema operativo Xiaomi HyperOS basato su Android U. Mentre come memoria interna avrai 128 GB e potrai espanderla fino a 1,5 TB con una scheda microSD. Possiede una fotocamera posteriore e anteriore da 8 MP e una straordinaria batteria da 10.000 mAh con una ricarica rapida da 33 W. Mentre come connessioni trovi la WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Per il prezzo che costa sicuramente uno dei migliori tablet che puoi acquistare. Dunque non perdere l’offerta, vai subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 169,99 euro, applicando il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3-5 giorni senza pagare la spedizione.