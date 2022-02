Xiaomi Redmi Note 9 Pro scontato di 110 euro: grazie Winter Sale!

Avete capito bene! Grazie ai Winter Sale di Xiaomi, direttamente sul Mi Store Italia acquistate il potentissimo Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB+64GB a soli 159,90 euro, invece di 269,90 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a 110 euro! Se poi volete aggiungere in carrello le eccezionali Redmi Buds 3 Pro (Graphite Black) le pagherete soltanto 39,99 euro, anziché 69,99 euro (abbinamento opzionale). Insomma, vantaggi su vantaggi grazie alla promo Winter Sale. Come non amare acquisti così convenienti!

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Winter Sale promo BOMBA

Grazie ai Winter Sale di Xiaomi potrete scaldare il vostro inverno con sconti davvero pazzeschi. E se spenderete almeno 250 euro in carrello, avrete in omaggio l'utilissimo Mi Vacuum Cleaner Mini del valore di 69,99 euro. Un'occasione davvero imperdibile. Come l'offerta che, secondo noi, è tra le più interessanti disponibili alla pagina del Mi Store Italia.

Acquista il fantastico Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB+64GB a soli 159,90 euro, invece di 269,90 euro e fai l'affare del giorno risparmiando ben 110 euro sul prezzo di listino. Prova la potenza di questo smartphone Android di ultima generazione grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Proverai tu stesso quanto sono migliorate le prestazioni di questo bolide:

CPU il 36% più potente;

il 36% più potente; GPU il 14% più potente;

il 14% più potente; AI il 115% più performante.

Inoltre, potrai godere di tutte queste spettacolari migliorie per tutto il tempo che vorrai con la sua nuova batteria da 5020 mAh e la ricarica rapida da 30W. Non perderti nessuna notifica grazie al motore di vibrazione super realistico. Potrai agganciare fino a 150 tipi di vibrazioni diverse per differenti tipi di notifiche. In questo modo potrai riconoscere i messaggi dalle chiamate e dalle app senza dover togliere o guardare tutte le volte il telefono.

Infine, con il sensore di impronte digitali laterale potrai sbloccare il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 9 Pro in modo pratico, semplice e veloce riducendo così i segni delle dita sullo schermo e sul retro, mantenendo sempre il telefono pulito e in perfette condizioni.

Fatti furbo, acquista il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB+64GB a soli 159,90 euro, invece di 269,90 euro e risparmia 110 euro grazie a Winter Sale.