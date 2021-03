Sei in cerca di un nuovo smartphone? Xiaomi Redmi Note 9 è in offerta su Amazon a soli 152,49€. Il ribasso del 34% corrisponde a uno sconto effettivo di 77,41€ che rende questo device più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Redmi Note 9: le specifiche tecniche di questo smartphone

Caratterizzato da un corpo lineare ed elegante, Xiaomi Redmi Note 9 è ancora più accattivante nella sua colorazione Midnight Grey.

Lo schermo di design vanta un DotDisplay FHD+ da 6,53 pollici certificato con tecnologia TÜV Rheinland blue low light. Grazie alle cornici sottili, questo smartphone è quasi tutto schermo se non fosse per il piccolissimo foro laterale che ospita la fotocamera frontale.

Il processore MTK Helio G85 con frequenza a 2,0 Gz abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione sono garanti di velocità, dinamicità e fluidità delle operazioni.

Spicca la fotocamera quadrupla posteriore con lente principale da 48 MP e ulteriori lenti che scattano in modalità ultra grandangolare sia in orizzontale che verticale e in modalità macro. Ammontano a 13 i megapixel della fotocamera frontale e dedicata ai selfie.

Degna di nota è la batteria da 5020mAh che garantisce un’autonomia di 147 ore in riproduzione musicale. A quest’ultima è abbinata la ricarica rapida a 18 W per tornare in pista in poco tempo.

Tra le features sono da citare lo scanner a portata di mano, il supporto NFC, il jack per le cuffie da 3,5 mm e il sensore d’impronte digitali laterale.

Puoi acquistar Xiaomi Redmi Note 9 a soli 152,49€ su Amazon nella sua colorazione Midnight Grey. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore grazie ai vantaggi Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. Ti è possibile, infine, scegliere se rateizzare la spesa fino a ventiquattro comode rate attraverso Confidis e il programma CreditLine.

