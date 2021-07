Finalmente su Amazon l'attesissimo Xiaomi Redmi Note 8 2021. Perché così atteso? Semplice: con una cifra minima, si porta a casa uno smartphone super completo.

Ora te lo accaparri a 163€ circa: spedizioni rapide e gratis per uno smartphone appena lanciato.

Xiaomi Redmi Note 8 2021 finalmente su Amazon

Uno smartphone bello, compatto e completo. Un device che ti permette di ottenere tutto quello che ti serve a un prezzo più che accessibile. Del resto, l'equilibrio fra qualità e prezzo è proprio uno dei punti di forse del colosso cinese.

Il design è sobrio, elegante e perfettamente in linea con quello del predecessore: gli utenti l'hanno apprezzato parecchio e sarebbe stato un peccato stravolgerlo. Sotto la scocca, il processore Mediatek Helio G85, potente SoC octa core da gaming, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno.

Il suo display è un ampio pannello da 6,3″ con risoluzione FHD+ e un piccolissimo notch a goccia per ospitare la selfie camera. Il meglio della fotografia però ce l'hai sul posteriore, dove spuntano ben 4 sensori, con il principale da 48MP. Sempre sul back panel, troverai in posizione comoda il lettore d'impronte digitali.

Insomma, a questo Xiaomi Redmi Note 8 2021 manca veramente niente: c'è anche un'ottima batteria da 4000 mAh, affiancata da un sistema di ricarica rapida da 18W.

Cosa chiedere di più? Il prezzo, lo so: beh, da Amazon adesso lo porti a casa a 163€ circa con spedizioni rapide e gratis ed è decisamente un affare. So già che, in quanto novità, durerà pochissimo: accaparratelo adesso, prima che le scorte finiscano.

