Il momento di avere un eccellente smartphone a prezzo bassissimo è arrivato. Xiaomi Redmi Note 8 2021 lo prendi a 147€ circa da eBay grazie ai super saldi estivi. Metti subito il prodotto nel carrello ma – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PITSMART21”.

Le spedizioni sono anche super rapide e gratis, ma sii rapido: pochissimi i pezzi a disposizione.

Xiaomi Redmi Note 8 2021 in sconto assurdo su eBay

Un eccellente smartphone, bello e sobrio sotto il profilo estetico, che ti permetterà di avere un device completo a un prezzo da entry level.

Dotato di processore octa core super potente – il nuovo MediaTek Helio G85 – a supporto ci sono 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Il display è un ampio pannello da 6,3″ con risoluzione FHD: la dimensione perfetta per uno schermo che è anche protetto da vetro Gorilla Glass 5.

Sul posteriore, il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 48MP, affiancato da una camera da 8MP e da una – dedicata alla profondità – da 2MP.

Ciliegina sulla torta, questo gioiellino è dotato di batteria super ampia da 4000 mAh. Se sei alla ricerca di un ottimo smartphone, ma non hai alcuna intenzione di investire budget elevati, non perderti nell'acquisto di device anonimi, lenti o vecchi. Xiaomi Redmi Note 8 2021 è un modello appena uscito ed ha caratteristiche eccezionali. Su eBay il prezzo è un regalo. Per averlo a circa 147€ device metterlo nel carrello e inserire assolutamente il codice “PITSMART21” prima di pagare. Diversamente, non potrai ottenere il prezzo più basso in assoluto.

Ti ricordo che le spedizioni sono anche super rapide e gratis: arriva a casa tua in un paio di giorni. Sii veloce però: ancora pochissimi pezzi disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone