Xiaomi Redmi Note 14, quando esce? Emerge il possibile momento del lancio

La linea di smartphone by Xiaomi più amata sta per ampliarsi nuovamente: Redmi Note 14 è in arrivo e sarà 5G. A confermare l’imminente lancio sarebbe stato un avvistamento del dispositivo all’interno del database IMEI. Il codice rilevato sarebbe relativo a un modello “Global” e questo offre la sicurezza che il device sarà pronto anche per il nostro mercato fra non molto tempo.

Xiaomi Redmi Note 14 5G in arrivo

Settembre potrebbe già essere il mese di lancio della nuova linea di smartphone che, oltre al modello appena trapelato, potrebbe prevedere anche una versione Pro e Pro+, offrendo agli utenti massima libertà di scelta. Naturalmente, non c’è ancora conferma relativa al giorno preciso.

Nello specifico, oltre al possibile momento di lancio di Redmi Note 14 – in versione 5G – di recente è emerso qualche dettaglio relativo alla sua scheda tecnica. A bordo potrebbe esserci il processore MediaTek Dimensity 6100+, con supporto alla connettività ultra veloce. Il display dovrebbe essere di tipo AMOLED, con una risoluzione di ben 1,5K. Quanto al comparto fotografico, il sensore principale dovrebbe essere da 50MP. Per finire, il dispositivo dovrebbe supportare la ricarica rapida da 45W.

Naturalmente, i modelli Pro e Pro+ vanteranno specifiche di livello ancora più alto. Ad esempio, l’edizione Pro potrebbe avere a bordo il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e supportare la ricarica super veloce da 90W.

Per il momento si tratta ovviamente solo di ipotesi, tuttavia ormai sembra chiaro che la nuova linea di smartphone by Xiaomi – i nuovi Redmi Note 14 – è ormai imminente. Settembre potrebbe decisamente essere il mese previsto per l’ufficialità.