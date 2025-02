Xiaomi Redmi Note 14 5G: sotto i 250€ su Amazon è lo smartphone da prendere

Lo Xiaomi Redmi Note 14 5G è la scelta giusta, in questo momento, per chi vuole acquistare un nuovo smartphone da meno di 250 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il mid-range di Xiaomi è disponibile al prezzo scontato di 249 euro, con la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

L’acquisto, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateizzati, può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi la colorazione desiderata da comprare.

Redmi Note 14 5G: un best buy nella fascia media

La scheda tecnica del Redmi Note 14 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ oltre al SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra, affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.110 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Ci sono, quindi, tutti gli elementi giusti per poter garantire prestazioni elevate, in rapporto al prezzo, e un’autonomia ottima. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel, e il sistema operativo Android 14 con Hyper OS e possibilità di sfruttare Gemini AI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 14 5G al prezzo scontato di 249 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.