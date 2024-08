Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, uno smartphone, una garanzia: 12+512GB

Uno smartphone che non scende a compromessi e se vuoi tra le mani un prodotto che superi ogni limite, non perdere tempo perchè Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus è quello che ti occorre. Ok, ha un nome un po’ lungo ma è davvero una bomba. Con potenza e 512GB di memoria, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Appena 312,80€ grazie al codice sconto su eBay, aggiungilo al carrello e usa il coupon XIAOMIAGO24. Scade domani quindi non perdere tempo. Puoi pagare anche con le 3 rate PayPal in caso.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia.

Potenza e stile con Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Sappiamo tutti che l’abito non fa il monaco ma il design ha il suo perché. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus è un telefono lineare, elegante e curato nei minimi particolari. Anche se non presenta un elemento che lo contraddistingue sul mercato, in mano ti offre un feeling premium grazie ai materiali di ottima qualità con cui è costruito. In più puoi sceglierlo in diversi colori.

La magia, però, avviene proprio sul display che è bello grande ma anche spettacolare con pannello AMOLED, risoluzione 1.5K e refresh rate da 120Hz. Per fartela breve guardi i contenuti streaming come se fossi al cinema, i colori sono vividi e realistici, non perdi neanche un dettaglio e persino per il gaming mobile vai alla grande.

In fin dei conti hai a supportarti 12GB di RAM e 512GB di memoria che uniti al processore Ultra di MediaTek fan scintille (in senso figurato, precisiamo).

Ti piace scattare mille fotografie? Che coincidenza sapere che su questo smartphone non manca all’appello un comparto fotografico con obiettivo da 200MP. Ebbene sì, neanche la luna può sfuggire al tuo interesse.

Si ricarica con 120W alla velocità della luce, navighi in 5G, a momenti ti porta anche su Marte prima di SpaceX.

Che dire, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus è un colosso e se vuoi uno smartphone che ne valga la pena, questo è il tuo momento. Collegati su eBay dove lo fai tuo a soli 312,80€ con codice XIAOMIGO24.