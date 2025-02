Xiaomi Redmi Note 13 pro 5G con Snapdragon 7s e 256GB a un prezzaccio

Hai deciso di acquistare uno smartphone entry level per non spendere troppi soldi ma non vuoi nemmeno rinunciare alla qualità? Allora dai un’occhiata a questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 13 pro 5G a soli 233,65 euro, invece che 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento.

Su eBay il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di Xiaomi ed è quello che ci ha segnato sopra. Dunque in questo momento puoi risparmiare oltre 166 euro sul totale. Fai presto perché ovviamente ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra.

Xiaomi Redmi Note 13 pro 5G è il migliore per qualità prezzo

Se parliamo di qualità prezzo allora Xiaomi Redmi Note 13 pro 5G è indubbiamente il migliore smartphone che puoi avere e oggi è anche in sconto. Nonostante abbia un prezzo decisamente basso non sacrifica le prestazioni. Gode infatti del potente processore Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm con ben 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Ottimo anche il design, con i suoi 187 g di peso per uno spessore di 7,98 mm, che risulta quindi incredibilmente leggero e maneggevole. Ha poi un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima da 1800 nits. Se sei un amante della fotografia allora potrai sbizzarrirti con la tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP dotata di ultra- grandangolare da 8 MP. Infine la super batteria da 5100 mAh con ricarica turbo da 67 W e caricabatterie in dotazione.

Ogni cosa di questo smartphone dice chiaramente che è un entry level solo sulla carta ma le prestazioni sono decisamente migliori. Quindi affrettati. Vai subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 13 pro 5G a soli 233,65 euro, invece che 349,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento. Completando l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.