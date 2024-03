Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G: nuovo MINIMO su Amazon (anche in 5 rate)

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G è lo smartphone di fascia media da comprare oggi. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 397 euro, raggiungendo così il nuovo prezzo minimo storico. Da notare che per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, il mid-range di Xiaomi è acquistabile anche con un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G al minimo storico su Amazon

Il Redmi Note 13 Pro+ 5G è uno dei modelli di riferimento della fascia media. Tra le specifiche, infatti, c’è un ampio display AMOLED da 6,67 pollici a cui si affianca il SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra, garanzia di prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista.

Da segnalare, per la versione in offerta, anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da ben 120 W. Lo smartphone, pur essendo di fascia media, ha specifiche da modello superiore.

A completare la scheda tecnica del mid-range di Xiaomi, infatti, troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Ultra Clear da 200 Megapixel. C’è anche la certificazione IP68. Da segnalare il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 Pro+ 5G al prezzo scontato di 397 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è ora disponibile al nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.