Xiaomi Redmi Note 13 in offerta su Amazon: tra gli smartphone low cost non ha rivali

Lo Xiaomi Redmi Note 13 si conferma lo smartphone economico da comprare in vista del periodo di Natale: con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il dispositivo è ora acquistabile al prezzo scontato di 139 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani su di un dispositivo economico ma completo e di buona qualità. Nella fascia bassa, la scelta giusta è il Redmi Note 13. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13: la scheda tecnica

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 13 comprende un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 685 che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

C’è anche una variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il dispositivo ha una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 2 major update garantiti in futuro.

Grazie all’offerta in corso è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 con un prezzo scontato fino a 139 euro. La versione da 6/128 GB è acquistabile anche in 5 rate. C’è anche la versione da 8/256 GB da considerare. Questa versione viene proposta a 159 euro. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.