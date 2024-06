Xiaomi Redmi Note 13 con 8/256GB per uno smartphone CHE VOLA (-28%)

Spesa minima ma resa massima. È questo che hanno pensato quando hanno ideato Xiaomi Redmi Note 13 che ha tutto l’occorrente per metterti tra le mani uno smartphone che è funzionale, completo di tutto e dall’estetica elegante. In altre parole un modello che non ti fa scendere a compromessi.

Cala, invece, il prezzo del 28% con lo sconto su Amazon. Grazie a questo ribasso lo fai diventare tuo a soli 179,99€ e un click. Se vuoi paghi anche con finanziamento. Aggiungilo al tuo carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Redmi Note 13, uno smartphone che non conosce limiti

Bello e ricco di tecnologie. Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone da non trascurare soprattutto se hai un budget ristretto ma vuoi portare a casa un telefono che possa supportarti nel quotidiano e anche qualcosa in più. Disponibile in colorazione argento è bello e con un design rifinito nei minimi particolari.

Il display è ampio, colorato e AMOLED per colori che sono vividi e soprattutto con neri assoluti. Non ti basta? Conta all’appello una risoluzione avanzata e un resfresh rate da 120Hz per poter spaziare con app, streaming e gaming mobile.

Dopotutto hai a disposizione un processore Snapdragon, 8 GB di RAM e 256GB di memoria che beh, non finiscono mai!

Ogni scatto diventa iconico con la fotocamera principale da 108mp che beh, anche al buio dà il meglio di sé stessa. E aspetta di vedere i selfie che fai con quella frontale: che gli influencer vadano a mangiare cornetti!

Ma tornando seri: una seconda caratteristica da non sottovalutare è la mega batteria che ti porta al giorno dopo e che si ricarica velocemente.

Insomma, Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone eccezionale. Se vuoi acquistarlo approfitta dello sconto del 28% e acquistalo con 179,99€ e un click su Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.