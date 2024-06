Xiaomi Redmi Note 13 a 161€, che BESTIA: 8/256GB, AMOLED 120Hz e 108MP

Xiaomi Redmi Note 13 è lo smartphone versatile che ti permetterà di ottenere tantissima sostanza senza spendere un patrimonio. Se a una scheda tecnica di ottimo livello aggiungi uno sconto a tempo limitato come quello attualmente disponibile su eBay allora l’occasione diventa troppo ghiotta per rinunciarvi.

Metti adesso il prodotto nel carrello e, prima di completare il tuo ordine, applica allo speciale codice sconto ” SMARTPHONE24 “. Incredibilmente, lo prendi a 161€ circa soltanto e lo ricevi in modo super veloce e senza costi aggiuntivi, nell’arco di pochi giorni. La cosa importante però è non perdere tempo: si tratta di una occasione limitata.

Se ci si limitasse a dare un’occhiata alle specifiche tecniche di questo device sarebbe difficile pensare di poterlo prendere a questo prezzo. Basta considerare alcuni dettagli tecnici come la presenza di un ampio display AMOLED da 6,67″ con un refresh rate che si spinge addirittura fino a 120Hz. Un’esperienza di utilizzo incredibilmente fluida in qualsiasi contesto: dalla navigazione sui social fino alle sessioni di gaming più impegnative.

Nessun utilizzo sarà troppo pesante per questo dispositivo, che affianca al potente processore ben 8GB di memoria RAM e 256GB addirittura di storage interno. Normalmente, quando un dispositivo è potente sotto un determinato punto di vista, allora molto probabilmente è carente sotto un altro. Non è il caso di questo smartphone, che non delude nemmeno per quanto riguarda il comparto fotografico: con un sensore principale da ben 108MP potrai letteralmente sbizzarrirti e catturare immagini mozzafiato in qualsiasi contesto.

Per finire, non dovrai neanche temere di rimanere a secco sotto il punto di vista dell’autonomia energetica! Con ben 5000 mAh di batteria e la ricarica super rapida, sarà impossibile che accada.In pochissimi giorni.

A questo punto, non rimane che fare in fretta e approfittare di questa spettacolare occasione per prendere Xiaomi Redmi Note 13 a un prezzo sbalorditivo. Per concludere il tuo affare, ti basterà mettere il prodotto nel carrello direttamente su eBay e, prima di completare il tuo ordine, applicare lo speciale codice sconto ” SMARTPHONE24 “. Lo ricevi in modo rapido e senza costi aggiuntivi, in pochissimo tempo. Disponibilità limitatissima.