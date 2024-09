Xiaomi Redmi Note 13 (8/256 GB) in offerta a meno di 150€ è il low cost da prendere

Acquistare un nuovo smartphone da meno di 150 euro scegliendo un modello con buone specifiche e con un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile. La scelta giusta in questo momento è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 13, nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Grazie all’offerta in corso su eBay, infatti, il modello di Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 149 euro. L’acquisto può avvenire in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 13: è il low cost da prendere

Lo smartphone di Xiaomi ha tutto quello che serve per offrire buone prestazioni generali a fronte di una spesa contenuta. Tra le specifiche tecniche troviamo:

un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz

di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz il SoC Qualcomm Snapdragon 685

8 GB di memoria RAM

256 GB di storage

una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W

con ricarica rapida da 33 W una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel

il sistema operativo Android 14 con 2 major update e HyperOS

il supporto Dual SIM, un sensore di impronte digitali, la certificazione IP54 e il chip NFC

Grazie all’offerta in corso su eBay è ora possibile acquistare il Redmi Note 13, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 149 euro e con la possibilità di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Lo smartphone ah 24 mesi di garanzia.

In questo momento, il modello di Xiaomi rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di uno smartphone economico in grado di offrire buone prestazioni generali, senza intoppi e con un’autonomia elevata. L’offerta è disponibile di seguito.