Xiaomi Redmi Note 13 5G a soli 190€ è un AFFARE PAZZESCO (eBay)

Oggi non potevo assolutamente non segnalarti questa promozione di eBay che ti offre la possibilità di acquistare uno smartphone eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del bellissimo Xiaomi Redmi Note 13 5G che ora puoi avere a soli 190,48, invece che 299,90 euro.

Il prezzo originale è esattamente questo che vedi sopra, anche se non viene segnalato su eBay. E dunque se fai veloce puoi avvalerti di uno sconto pazzesco che ti permette di risparmiare la bellezza di circa 109 euro sul totale. E ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni eccellenti con batteria gigante, display fluido e memoria interna enorme.

Xiaomi Redmi Note 13 5G a prezzo sciolto

Xiaomi Redmi Note 13 5G è pensato per gli utenti che non vogliono spendere troppo senza però sacrificare le prestazioni. Infatti monta il potente processore MediaTek Dimensity 6080 supportato da ben 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore. Gode poi di una memoria interna da ben 256 GB che ti permette di archiviare quello che vuoi senza sacrifici.

Ha un peso di appena 174,5 g e uno spessore di soli 7,6 mm. Dunque risulta leggero e maneggevole nonostante il suo generoso display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz. Possiede una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e Macro da 2 MP. Monta una potente batteria da 5000 mAh e in confezione troverai il suo caricatore da 33 W.

Ci sarebbero tante altre cose da dire ma come ti dicevo il costo così basso farà impazzire il Web e dovrai sbrigarti per non arrivare tardi. Dunque fiondati su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 13 5G a soli 190,48, invece che 299,90 euro. Ordinalo adesso e lo riceverai comodamente a casa tua entro pochi giorni senza pagare la spedizione.