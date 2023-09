Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: in offerta a QUESTO PREZZO è un vero affare (8/256 GB)

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è il mid-range da comprare oggi: lo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 287 euro nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, con la possibilità di scegliere tra più colorazioni.

La promozione è garantita da questa nuova offerta eBay, valida per un periodo di tempo limitato, che prevede uno sconto extra grazie al codice PIT10PERTE2023. Optando per il pagamento con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche pagando in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a prezzo scontato: è il mid-range da prendere

Il Redmi Note 12 Pro 5G è il mid-range giusto su cui puntare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 1080 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è anche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone ha una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX766 con OIS.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256 GB al prezzo scontato di 287 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone completo e senza punti deboli, con una spesa inferiore ai 300 euro.

Da notare, inoltre, che optando per il pagamento tramite PayPal è anche possibile acquistare lo smartphone di Xiaomi in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa in rate mensili di importo inferiore ai 100 euro.

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.