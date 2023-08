Xiaomi Redmi Note 12: su eBay lo acquisti a soli 148€

Con gli Xiaomi Days eBay si è proprio superato! Infatti, in questo momento, salvo esaurimento scorte, acquisti il nuovo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 148,75 euro, anziché 279,90 euro. Si tratta di un prezzo bomba che ottieni semplicemente inserendo il coupon XIAOMIFESTAGO23. Approfittane subito perché sta andando a ruba e sono rimasti solo gli ultimissimi pezzi.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Inoltre, puoi decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 49,58 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi Redmi Note 12: super smartphone, piccolo prezzo

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è un ottimo smartphone Android, capace di soddisfare anche l’utente più esigente. Su eBay te lo aggiudichi a soli 148,75 euro! Grazie al DotDisplay AMOLET da 120Hz hai immagini sempre perfette e una fluidità pazzesca. Il processore Snapdragon 685 ti assicura prestazioni da urlo e la possibilità di gestire tutte le app e i giochi che vuoi, anche in multitasking. Con la batteria da 5000 mAh ha più vita.

Acquistalo ora a soli 148,75 euro, anziché 279,90 euro. Ricordati però di inserire il coupon XIAOMIFESTAGO23. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, paghi in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.