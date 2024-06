Xiaomi Redmi Note 12 con fotocamera da 50MP: bastano 123€

Se cerchi uno smartphone Android con caratteristiche eccellenti a un prezzo accessibile, Xiaomi Redmi Note 12 è una scelta consigliatissima nella sua categoria di mercato. Unisce un design elegante a tecnologie avanzate, garantendo un’esperienza utente di alto livello e sorprendendo con le sue capacità fotografiche.

Non perdere tempo: questa offerta sta per scadere: ordina subito lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 su Amazon con uno sconto incredibile del 32% e portalo a casa per soli 123 euro invece di 182 euro.

Xiaomi Redmi Note 12 al prezzo più basso di sempre

Xiaomi Redmi Note 12 è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo immagini chiare e colori vibranti. Con una luminosità massima di 1200 nits, è perfetto anche sotto la luce diretta del sole. Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB di RAM e la GPU Adreno 610, offre prestazioni sempre al top per ogni esigenza. La memoria interna di 128 GB, espandibile fino a 1 TB, ti consente di avere ampio spazio per tutte le tue applicazioni, foto e video.

La fotocamera principale da 50 MP permette di scattare foto di alta qualità, mentre la fotocamera anteriore da 13 MP è ideale per selfie e videochiamate. La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima autonomia, e con il caricabatterie da 33 W puoi ricaricare lo smartphone Xiaomi velocemente. Inoltre, il dispositivo include il sensore per le impronte digitali e AI Face Unlock per una sicurezza ottimale.

Hai la possibilità di risparmiare oltre 58 euro sul tuo prossimo acquisto: sii veloce e salva nel carrello Xiaomi Redmi Note 12, prima che le scorte finiscano, approfittando anche di una consegna fulminea e senza costi aggiuntivi.