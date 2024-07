Xiaomi Redmi Note 12: bello, potente ed a prezzo stracciato (129€)

Se stai cercando un ottimo smartphone Android ad un prezzo super competitivo, Xiaomi Redmi Note 12 è uno dei modelli più interessanti nella sua fascia di mercato. Con un design sofisticato e tecnologie all’avanguardia, offre un’esperienza utente di alta qualità e si distingue per le sue eccellenti capacità fotografiche (dettaglio non trascurabile quando si spende così poco).

Affrettati: questa offerta speciale sta per terminare! Acquista subito lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 su Amazon ed approfitta di uno sconto pazzesco del 29%, che ti consentirà di averlo per soli 129 euro invece di 182 euro.

Crollo di prezzo per Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 vanta un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, che garantisce immagini nitide e colori vivaci. Con una luminosità massima di 1200 nits, è perfetto per l’uso all’aperto anche sotto la luce diretta del sole. Equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB di RAM e la GPU Adreno 610, offre prestazioni elevate per qualsiasi attività. La memoria interna di 128 GB, espandibile fino a 1 TB, fornisce poi spazio sufficiente per tutte le tue app, foto e video.

La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini di altissima qualità, mentre la fotocamera frontale da 13 MP è ideale per selfie e videochiamate. La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata e con il caricabatterie da 33 W puoi ricaricare lo smartphone Xiaomi in tempi record. Inoltre, il telefono include un sensore di impronte digitali e AI Face Unlock per una sicurezza avanzata.

Approfitta di un risparmio di oltre 52 euro e metti nel carrello oggi stesso lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12, prima che le scorte si esauriscano: lo riceverai a casa in un batter d’occhio e senza costi aggiuntivi per la consegna.