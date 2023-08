Xiaomi Redmi Note 11S: sotto i 200€ è lo smartphone da prendere SUBITO

Spendi poco, ti porti a casa uno smartphone straordinario e ne rimani felice. Quando dico “spesa minima e resa massima” intendo proprio questo genere di risultato perché accontentarsi non rientra nel mio vocabolario. Se da tempo stavi considerando l’acquisto di un nuovo telefono, Xiaomi Redmi Note 11S è quello che fa al caso tuo.

Bello, completo e soprattutto in offerta. Grazie allo sconto del 41% il prezzo crolla all’istante su Amazon. Appena 177€ con un risparmio di 130€. Cosa stai aspettando? Aggiungilo subito al carrello prima che voli via.

Le spedizioni non sono un problema, con un abbonamento Amazon Prime attivo ricevi a casa il tuo acquisto subito e senza costi aggiuntivi.

Xiaomi Redmi Note 11S: lo smartphone che ti offre tutto quello che desideri

I sogni son desideri, ma qua parliamo di realtà. Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone completo e che non ti fa storcere mai il naso o rimanere scontento. Con bordi sottili, design elegante e disponibile in versione Graphite Grey te ne innamori a prima vista.

In modo particolare ti mette a disposizione un display super ampio che non ti fa strizzare gli occhi. Risoluzione FHD+ e pannello AMOLED per qualità elevata, colori vividi e esperienza cinematografica. Streaming, app e giochi sono all’ordine del giorno.

Processore potente, 128 GB di memoria per salvare foto, musica, video e tutto quello che più ami. Proprio a proposito di queste ultime ti informo che hai una fotocamera professionale da 108 megapixel mentre sul fronte, la selfie cam ti fa apparire perfetto.

Batteria che dura un giorno intero e ricarica rapida. Sai la cosa bella? Hai anche la garanzia estesa.

Insomma, Xiaomi Redmi Note 11S non scherza proprio. Pronto a rimanere sbalordito? Approfitta dello sconto su Amazon e portalo a casa a soli 177€ ora o mai più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.