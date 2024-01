Xiaomi Redmi Note 11S DISINTEGRATO su Amazon, display AMOLED da urlo

Non fare a meno di acquistare un nuovo smartphone che ne valga la pena. Puoi scegliere tra diversi modelli ma se vuoi spendere poco e avere soltanto il meglio allora opta per Xiaomi Redmi Note 11S. Geniale sotto tutti i punti di vista, ha un design curato nei minimi particolari e tanto ma tanto potenziale.

Pensa che su Amazon il prezzo è annichilito da uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a soli 144€. Ti conviene collegarti al volo prima che vada a ruba.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Redmi Note 11S, uno smartphone che sa il fatto suo

Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone che non ti delude. Ti basta usarlo per un paio di minuti per capire che ne vale totalmente la pena visto che nelle tue mani ti permette di avere la qualunque. Disponibile in questa colorazione azzurra, strizza l’occhio anche al design.

Con il suo display AMOLED ampio e in risoluzione avanzata hai la possibilità di goderti colori vividi, realistici ma soprattutto una definizione per cui app, social, gaming e streaming sono questione quotidiana. Divertiti in tutte le direzioni che desideri grazie sia alla RAM che alla memoria da 128GB già integrate.

Neanche il comparto fotografico scherza. Sai che c’è un sistema con obiettivo da 108 megapixel? Praticamente ti trasformi in un fotografo professionista e in un regista di Hollywood con un solo tap del tuo dito così da poter stupire tutti e creare ricordi pazzeschi.

Batteria che ti porta fino al giorno dopo, ricarica rapida e sistema di dissipazione del calore innovativo.

Non perdere neanche un secondo in più e porta subito a casa il tuo Xiaomi Redmi Note 11S a soli 144€ con super sconto su Amazon. Collegati al volo.

