Xiaomi Redmi Note 11: SOLO OGGI a 119€ sul Mi Store

Un prezzo eccezionalmente basso, da non credere, ti sta aspettando sul Mi Store Italia. Grazie alla promo Back to School, solo oggi acquisti lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 119,90 euro, invece di 229,90 euro. Oltre 100 euro di risparmio per questo smartphone completo di tutto. Economico ed efficiente, è davvero una bomba e a questo prezzo è anche un best buy incredibile. Non perdere altro tempo, hai poche ore – salvo esaurimento scorte – per aggiudicartelo.

Con 4GB di RAM e 64GB di ROM hai tutto quello che ti serve per una buona gestione di app, giochi e archivio. Grazie al sistema operativo Android di ultima generazione e all’ecosistema Xiaomi, l’esperienza utente è sempre molto intuitiva, pratica e veloce. Le sue prestazioni assicurano anche un buon consumo energetico per portarlo sempre con te anche lontano da possibilità di ricarica.

Xiaomi Redmi Note 11: prezzo pazzo assolutamente da avere subito

Scegli lo Xiaomi Redmi Note 11 come nuovo smartphone per te o per la persona che ami. Le sue specifiche, di tutto rispetto, ti lasceranno a bocca aperta. Goditi prestazioni incredibilmente buone con il processore Qualcomm Snapdragon 680 Octa-core. Goditi immagini sempre fresche, colorate e ricche di dettagli con il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici. Con un refresh rate a 90Hz tutto è ancora più fluido.

La fotocamera posteriore principale da 50MP garantisce scatti da vero professionista e quella frontale da 13MP selfie sempre perfetti. Rinnova i tuoi profili social con fotografie professionali e di carattere. Non perdere quindi questa occasione speciale. Solo per oggi acquista il Redmi Note 11 a soli 119,90 euro, invece di 229,90 euro. Questa super offerta la trovi ancora per poche ore sul Mi Store Italia. La consegna è gratuita.

