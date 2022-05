Xiaomi Redmi Note 11: smartphone spaziale a un prezzo folle su eBay

Non c’è proprio tempo da perdere, questa offerta sta facendo furore e presto le scorte disponibili termineranno. Stiamo parlando del nuovo Xiaomi Redmi Note 11 che acquisti su eBay a soli 164,99 euro, invece di 249,90 euro.

Si tratta di un prezzo veramente folle per questo incredibile smartphone Android. Avrai tra le mani l’ultimo modello di casa Xiaomi per quanto riguarda la famiglia Redmi. Questo dispositivo ha tutto ciò che serve e oltre.

Basti pensare che il suo display AMOLED FHD+ da 6,43″ ha una frequenza di aggiornamento a 90Hz. Ciò vuol dire che tutti i contenuti verranno riprodotti in maniera fluida e veloce, senza fastidiosi lag. In più, l’ampia gamma di colori garantisce immagini sempre realistiche e dettagliate nei minimi particolari.

Xiaomi Redmi Note 11 è portabilità allo stato puro. Le sue linee sottili e la sua leggerezza lo rendono il compagno ideale per le tue giornate. In tasca o in borsa, non ti darà mai fastidio anche perché il suo spessore è di soli 8,09 millimetri e pesa solo 179 grammi.

Xiaomi Redmi Note 11: fai l’affare con eBay

Chiudi subito l’affare con eBay e aggiudicati l’interessante Xiaomi Redmi Note 11 a soli 164,99 euro, invece di 249,90 euro. La sua elegante estetica industriale lo rende un prodotto molto attuale e bello da vedere. Inoltre, al suo interno gira una macchina davvero soddisfacente.

Infatti, le sue prestazioni vincenti sono garantite dall’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 680 da 6nm. Potenza, velocità e affidabilità sono le tre qualità principali che il chipset conferisce a questo smartphone Android di ultima generazione.

Xiaomi Redmi Note 11 è contenuto solo nel prezzo. La ricarica rapida da 33W permette di ricaricarlo in pochi minuti. In un’ora soltanto porterai la carica al 100%. Inoltre, la batteria da 5.000 mAh consente di utilizzarlo tranquillamente lungo tutta la giornata e oltre.

Non perderti l’occasione che eBay ti sta regalando, Metti nel carrello il nuovissimo Redmi Note 11 4GB + 128GB a soli 164,99 euro, invece di 249,90 euro. Scegliendo PayPal potrai pagarlo in 3 comode rate a interessi zero e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.