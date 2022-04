Xiaomi Redmi Note 11: SCONTO imperdibile per pochi giorni (148 euro)

Redmi Note 11 è uno dei tanti smartphone attualmente in sconto grazie alla promozione Xiaomi Fan Festival (trovi qui tutte le offerte, con sconti fino a 50 euro). Un dispositivo equilibrato, ben costruito e con all'attivo caratteristiche tecniche difficilmente individuabili su prodotti della concorrenza che potresti rintracciare in questa fascia di prezzo. Ampio display, processore velocissimo e super fotocamera posteriore da 50 MP per realizzare scatti e video mozzafiato.

Per pochi giorni avrai la possibilità di portare a casa il telefono con una spesa a dir poco irrisoria. Devi fare in fretta però, le unità disponibili termineranno presto: effettua il tuo acquisto su eBay e, inserendo direttamente in fase di pagamento il codice coupon “ITMIFEST22”, otterrai uno sconto del 15% in virtù del quale lo smartphone sarà tuo con appena 148,75 euro e con spedizioni gratuite. In alternativa, Xiaomi Redmi Note 11 puoi trovarlo anche su AliExpress.

Xiaomi Redmi Note 11 in offerta ad un prezzo irripetibile

Frontalmente fa la sua comparsa uno straordinario display AMOLED con diagonale di 6,43 pollici e risoluzione di 1080 x 2400 pixel. Immagini sempre nitide e fluide, considerando anche una frequenza d'aggiornamento a 90 Hz che tornerà particolarmente utile in ambito gaming. Uno schermo solido e resistente, grazie alla protezione Gorilla Glass 3.

A bordo di Xiaomi Redmi Note 11 troviamo il potente chip Qualcomm Snapdragon 680 che, in questo specifico modello, viene assistito da 64 GB di spazio d'archiviazione, su cui salvare file ed applicazioni a volontà, e 4 GB di memoria RAM, per evitare rallentamenti ed incertezze in ogni contesto. Da sottolineare anche la presenza della GPU Adreno 610.

Veniamo ora al comparto fotografico, altro fiore all'occhiello di questo incredibile smartphone Xiaomi. Sul retro troviamo il modulo a 4 sensori, con fotocamera principale da ben 50 MP per garantirti ottimi risultati anche in condizioni di bassa luminosità. Le risoluzioni degli altri sensori ammontano rispettivamente ad 8 MP, 2 MP e 2 MP. Sei un amante dei selfie? Qui troverai pane per i tuoi denti grazie ad una fotocamera frontale da 13 MP con cui realizzare bellissimi scatti da condividere immediatamente sui social che più utilizzi.

Notevoli riscontri per quanto riguarda la durata di Xiaomi Redmi Note 11 in fase di utilizzo. La batteria da 5000 mAh ti permetterà di coprire agevolmente tutta la giornata prima che si renda necessaria una nuova ricarica. Rispondono all'appello anche il connettore USB di tipo C, il sensore di impronte digitali ed il sistema di riconoscimento facciale.

Lasciati tentare dalla convenienza, le unità disponibili termineranno in pochissimo tempo. Metti nel carrello il tuo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 su eBay o su AliExpress e porta a casa un autentico gioiello.