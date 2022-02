Xiaomi Redmi Note 11 + Redmi Buds 3 a 249 euro online su MediaWorld

Continua l'iniziativa di MediaWorld che porta in tutte le case italiane tantissimi sconti super convenienti. Molto interessante è la nuova abbinata vincente che si propone con il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 insieme alle Xiaomi Redmi Buds 3. Metti questi due prodotti nel carrello e acquistali a soli 249 euro, invece di 297,99 e risparmia quasi 50 euro. Aggiudicati la new entry di casa Xiaomi e insieme assicurati anche i migliori auricolari di sempre.

Xiaomi Redmi Note 11 e Redmi Buds 3 a un prezzo vincente

Un'accoppiata vincente quella creata per l'occasione da MediaWorld. Infatti, oggi acquisti il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 insieme alle Xiaomi Redmi Buds 3 a soli 249 euro, invece di 297,99 euro. Un'occasione unica che rende questa promozione davvero succulenta.

Lasciati catturare dal nuovo modello di casa Xiaomi e vivi un'esperienza all'insegna della tecnologia e della potenza. La sua elegante estetica industriale è inconfondibile grazie a un design a telaio piatto alla moda, molto minimalista e abbinabile a qualsiasi outfit, dal più sportivo al più elegante. Fantastiche anche le tre nuove colorazioni che conferiscono ancora più carattere a questo forte smartphone Android:

Graphite Gray;

Twilight Blue;

Star Blue.

Questo device è dotato di un Display AMOLED meraviglioso. Lo schermo retroilluminato ti regala la massima qualità sempre, sia in termini di luminosità che di contrasto, calibrazione del colore e risoluzione. Inoltre, con la frequenza di aggiornamento elevata a 90Hz, display e touch screen saranno sempre nitidi e fluidi sia mentre scorri le chat che quando giochi al tuo videogame preferito.

Infine, Xiaomi Redmi Note 11 ha tutte le caratteristiche per essere lo smartphone definitivo e vincente. Grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 680 potrai assicurarti grandi prestazioni non solo in potenza, ma anche per in merito a risparmio energetico per offrirti prestazioni elevate insieme a una durata della batteria migliorativa.

Interessante anche l'abbinata che offre MediaWorld in questa incredibile offerta! Infatti, compresi nel prezzo acquisti anche gli Xiaomi Redmi Buds 3 dal valore commerciale di 49,99 euro. Si tratta di auricolari semi-in-ear di altissima qualità che restituiscono un audio ad alta risoluzione. Leggeri e confortevoli, pesano solo 4,5 grammi ciascuno, si adattano perfettamente al profilo del tuo orecchio e all'istante si collegano automaticamente al tuo nuovo smartphone.

Approfitta dell'offerta e acquista il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 con le Xiaomi Redmi Buds 3 a soli 249 euro, invece di 297,99 euro.