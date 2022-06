Xiaomi Redmi Note 11 Pro: velocità e potenza al miglior prezzo su eBay

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è il nuovo modello della famiglia Redmi che sta piacendo a tantissimi utenti. Chi lo ha acquistato si è detto molto soddisfatto. Infatti, le due caratteristiche di questo bolide sono velocità e potenza.

Mettilo nel carrello a soli 269,90 euro, invece di 379,90 euro, grazie alla super offerta che trovi in questo istante su eBay. Attenzione però, perché con questo prezzo sta andando a ruba e le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro.

Si tratta di una promozione lampo che ti permette di risparmiare ben 110 euro su questo acquisto. Quindi potrai portarti a casa un vero top di gamma a un prezzo da entry level. Meglio di così non potresti trovare da nessun’altra parte.

La spedizione è gratuita e con 55 euro in più, opzionali, puoi anche aggiungere una polizza danno accidentale e furto per un anno, in collaborazione con Allianz Assistance Italia. In più, selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai dilazionare in 3 comode rate l’acquisto dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: la tua nuova energia a portata di mano

Con eBay porti a casa il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a soli 269,90 euro, invece di 379,90 euro. Un’occasione imperdibile che non devi lasciarti sfuggire. Che sia per te o un regalo per qualcuno che ami, questa è una vera opportunità ghiotta.

Grazie al suo display AMOLED FHD+ da 120Hz, potrai godere di immagini perfettamente nitide e, durante ogni utilizzo, scoprirai una fluidità mai provata prima. Ammira tutti i dettagli delle tue fotografie, scattate con la speciale fotocamera da 108MP.

Il processore Qualcomm Snapdragon 695 garantisce potenza e funzionalità senza pari. E la super batteria fornisce energia al tuo nuovo smartphone Android lungo tutta la giornata. Ricaricarlo richiederà solo pochi minuti grazie alla ricarica turbo da 67W.

Scegli il meglio per te e per chi ami. Acquista Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a soli 269,90 euro, invece di 379,90 euro. Questo prezzo lo trovi solo su eBay, ma ancora per poco perché le scorte si stanno esaurendo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.