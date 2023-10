Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G in offerta: il prezzo crolla del 48%

Se stai cercando un potente smartphone con caratteristiche premium a un prezzo accessibile, non puoi farti scappare l’offerta attuale per il Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Normalmente proposto a 449,90€, puoi ora acquistarlo a soli 234,67€, risparmiando il 48%.

Questo smartphone vanta un display AMOLED da 6.67″ con refresh rate di 120Hz e risoluzione FHD+, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, è in grado di gestire agevolmente le tue applicazioni preferite.

Al cuore di questo dispositivo, troviamo il potentissimo processore MediaTek Dimensity 920, che garantisce prestazioni veloci e reattive, supportando inoltre la connettività 5G. Per gli amanti della fotografia, la fotocamera principale da 108 MP con tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 cattura immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida da 120W, permettendoti di ricaricare completamente il dispositivo in soli 15 minuti. L’esperienza audio è arricchita dai doppi altoparlanti SOUND BY JBL con Dolby Atmos.

Inoltre, potrai utilizzare l’assistente vocale Alexa in modalità mani libere per una maggiore comodità. Approfitta di questa straordinaria offerta e acquista il Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G a soli 234,67€. Non lasciarti scappare questa occasione!

