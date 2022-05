Xiaomi Redmi Note 11 a un prezzo pazzesco: qualità e convenienza

Xiaomi con il Redmi Note 11 ci ha davvero sorpreso. È riuscita a realizzare un device davvero accattivante a un prezzo molto conveniente. Per la qualità con cui si offre questo smartphone Android si potrebbe dire quasi regalato. In più se ci aggiungiamo la promo proposta da eBay dobbiamo togliere il “quasi”.

Oggi acquisti il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 169,99 euro, invece di 249 euro. Questo colpo da maestro te lo offre eBay permettendoti di portare a casa un prodotto mozzafiato. Infatti, ha proprio tutto per renderti felice.

Il suo processore, il Qualcomm Snapdragon 680, è uno dei più apprezzati dagli utenti. I suoi 4GB di RAM sono sufficienti a far girare applicazioni e giochi in modo fluido e veloce, senza interruzioni. Inoltre, tutto è ottimizzato grazie al pratico ecosistema con le gesture, molto simili a quelle di iOS, anzi perfezionate.

Il display da 90Hz di refresh rate è una vera chicca e la ricarica rapida da 33W ti garantirà una carica al 100% in pochissimi minuti. Infine, la batteria di questo Xiaomi Redmi Note 11 è un portento, accompagnandoti per tutta la giornata.

Xiaomi Redmi Note 11: la novità di Xiaomi a un super prezzo su eBay

Il nuovo nato in casa Xiaomi sta sorprendendo tutti quelli che lo hanno provato. I nostri test sono stati tutti positivi per il Redmi Note 11. Il suo rapporto qualità-prezzo è superlativo e avere tra le mani questo dispositivo è entusiasmante.

Potrai fare tutto ciò che facevi prima con la massima comodità. Sarai felice di utilizzare il tuo nuovo smartphone Android. Le sono linee curate in un design minimal, ma allo stesso tempo completo. I colori sempre brillanti che luccicano al riflesso della luce. Cosa chiedere di più?

Inoltre, la dotazione al suo interno è di tutto rispetto. Come dicevamo, il processore che muove tutto è il Qualcomm Snapdragon 680. La memoria interna è da 128GB espandibile. Inoltre, Xiaomi fornisce anche un comodo servizio cloud per archiviare online tutto ciò che vuoi e averlo disponibile in ogni momento su tutti i dispositivi.

Fai l’affare del weekend, non perdere questo prezzo ultra competitivo. Acquista il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 169,99 euro, invece di 249 euro. A questo prezzo lo trovi solo su eBay e pagando con PayPal potrai dividere l’importo in 3 comode rate a interessi zero e senza dover fornire alcuna garanzia.