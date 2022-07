Xiaomi Redmi Note 11 a un prezzo irrinunciabile su eBay

Vivi a tutto schermo con l’incredibile Xiaomi Redmi Note 11. Il suo display AMOLED a 90Hz di refresh rate regala emozioni speciali e un’esperienza visiva unica. Mettilo nel carrello a soli 164,90 euro, invece di 229,90 euro.

A questo prezzo lo trovi solo su eBay. Cogli al volo questa occasione irrinunciabile. Tra l’altro la spedizione è gratis e, scegliendo PayPal, potrai pagarlo in 3 rate senza dover fornire alcuna garanzia per attivare il finanziamento.

Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Le vendite stanno salendo a vista d’occhio e lo Xiaomi Redmi Note 11 sarà solo per i più veloci che sapranno aggiudicarselo nelle prossime ore, forse minuti. Quindi non perdere altro tempo.

Non troverai più un device di questo livello a un prezzo da entry level. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche bomba del nuovo modello della serie Redmi di Xiaomi. Resterai a bocca aperta per quello che ha da offrirti.

Xiaomi Redmi Note 11: prezzo BOMBA su eBay

È tornato di nuovo al suo minimo storico il nuovo nato in casa Xiaomi. Infatti, su eBay metti nel carrello il Redmi Note 11 a soli 164,90 euro. Un prezzo davvero speciale per questo modello unico nel suo genere per tutto quello che ha da offrirti.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 680 da 6 nm è in grado di gestire tutte le applicazioni possibili e immaginabili, compresi i giochi più impegnativi. Utilizza più app contemporaneamente e non preoccuparti di nulla.

La sua super batteria da 5.000 mAh garantisce una durata quasi interminabile a questo smartphone. Avrai a disposizione 22 ore di video, 43 ore di chiamata e 215 ore di musica. Insomma, ti accompagnerà lungo tutta la giornata, ma se dovessi avere bisogno di extra non preoccuparti.

Infatti, Xiaomi Redmi Note 11 è dotato della tecnologia di ricarica rapida da 33W Pro. In pratica, ricaricherai il tuo bolide al 100% in circa un’oretta. Un vero spettacolo che ti accompagnerà ovunque nelle tue avventure.

Perciò scegli per te il meglio e acquista Xiaomi Redmi Note 11 a soli 164,90 euro, invece di 229,90 euro. Questa offerta la trovi solo su eBay. Spedizione gratis e pagamento in 3 comode rate se utilizzi PayPal e attivi questo mini finanziamento.

