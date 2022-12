Xiaomi Redmi Note 11: PREZZO IN PICCHIATA su Amazon (-28%)

Il regalo perfetto di Natale per la persona che ami o i tuoi genitori che devono cambiare telefono? Xiaomi Redmi Note 11, un telefono equilibrato, con una fotocamera quadrupla da 50 megapixel per scatti sorprendenti e una batteria infinita da 5.000 mAh. Prendilo in offerta oggi su Amazon, dove è in sconto del 28% nel taglio da 128GB + 4GB di RAM in colorazione Star Blue.

Se non ti piace il colore Star Blue, puoi scegliere la colorazione grigio pagandola anche una manciata di euro in meno (177 euro invece di 179 euro). L’offerta è limitatissima: in questo momento sono rimasti soltanto 9 Redmi Note 11 Star Blue, e anche la disponibilità dei Redmi Note 11 Graphite Grey sta per terminare. In questi casi c’è soltanto una cosa da fare: metti in carrello prima che puoi per non vedere sfumare l’offerta da sotto il naso.

Xiaomi Redmi Note 11: uno dei telefoni più venduti del 2022

Nella fascia di prezzo dei medio-gamma, lo Xiaomi Redmi Note 11 è stato uno dei telefoni che ha venduto di più nel corso dell’ultimo anno. Il suo segreto? Offrire tutto quello di cui si ha bisogno da uno smartphone a un prezzo top (oggi ancora di più grazie all’offerta Amazon).

I principali punti di forza di questo Redmi Note 11 sono la fotocamera quadrupla da 50 megapixel, pronta a regalare scatti ben oltre sopra la media, un ottimo display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e il supporto al refresh rate a 90 Hz, più un’autonomia da primato (circa un giorno e mezzo di utilizzo) con l’aggiunta della ricarica rapida a 33W.

Il modello in offerta è quello che offre la dotazione più completa (4+128 GB), oggi disponibile allo stesso prezzo della versione da 64GB di memoria interna e 4GB di RAM, vale a dire 179 euro. Corri, sono rimasti soltanto gli ultimi pezzi.

