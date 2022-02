Xiaomi Redmi Note 11 e 11S disponibili a partire da 179€

Presentati di recente, i nuovi Redmi Note 11 e Redmi Note 11S promettono di sbaragliare la concorrenza e diventare i best buy della fascia bassa. Gli ottimi entry-level di Xiaomi sono disponibili all'acquisto in diverse configurazioni e colorazioni, con prezzi a partire da soli 179€.

Scegli la configurazione che preferisci, aggiungi lo smartphone al carrello e completa l'acquisto.

Xiaomi Redmi Note 11 – 179€ Link all’acquisto Xiaomi Redmi Note 11S – 249€ Link all’acquisto

Redmi Note 11 vs Redmi Note 11S

Xiaomi propone due entry-level dal fantastico rapporto qualità/prezzo, ma quali sono le principali differenze tra il Note 11 e il Note 11S?

Entrambe i modelli hanno un display AMOLED da 6.43″ in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 90Hz, per un'esperienza d'uso sempre fluida e reattiva. Sia su Note 11 che su Note 11S c'è l'ottimo SoC MediaTek Helio G96, un chip che coniuga efficienza energetica e ottime prestazioni ad un prezzo contenuto.

Le differenze tra i due modelli sono da ricercare tra le specifiche fotografiche. La variante base monta un'ottica principale da 50MP, mentre il Note 11S raggiunge ben 108MP, per prestazioni fotografiche davvero interessanti.

I nuovi Xiaomi Redmi Note 11 e Redmi Note 11S sono disponibili in offerta, in occasione del lancio globale. Fino al prossimo 20 febbraio è attiva una promozione che garantisce uno sconto extra di 20€, oltre che una fantastica Xiaomi Mi Band 6 in regalo per chi acquista un Redmi Note 11 in versione 4/128 GB.