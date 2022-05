Xiaomi Redmi Note 11 a un prezzo folle: meno di 180€ su Amazon

Stai pensando di cambiare smartphone ma non hai le idee chiare e il tuo budget non è altissimo? Lo Xiaomi Redmi Note 11 è il giusto compromesso, potente e veloce al punto giusto e disponibile a un prezzo davvero super conveniente su Amazon. Infatti, grazie ai fantastici sconti del periodo presenti sullo store, potrai portare a casa il dispositivo a soli 173,24€ invece di 249,99€. Dunque, potrai acquistarlo addirittura con il 31% di sconto rispetto al costo di listino.

Il nuovo Redmi Note 11 è un ottimo affare se stai cercando uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Si presenta con un design elegante e moderno, disponibile in 3 colori differenti, offrendoti allo stesso tempo una presa salda e un’ottima sensazione al tatto. I modelli di colore Graphite Grey e Twilight Blue presentano un design con finitura opaca che non solo resiste alle impronte digitali, ma ha anche una consistenza morbida mentre la variante Star Blue ha una finitura stellata che appare vibrante, vivace e cattura l’attenzione. Inoltre, grazie al processore efficiente e a un display super fluido ti assicurerò delle prestazioni valide e soddisfacenti. Ora ti spiegheremo perché!

Potente, veloce e a un prezzo imbattibile

Grazie a Snapdragon 680 Redmi Note 11 ti può offrire prestazioni superiori pur risparmiando energia e batteria, mentre il Display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz migliora l’esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando con precisione i tuoi tocchi. Inoltre, questo display vi assicurerò anche un’ampia gamma di colori DCI-P3, con tinte e dettagli più vivaci fino a 1000nit, per garantire la leggibilità dello schermo anche in pieno giorno.

Anche le fotocamere son un pro di questo modello, la quad camera principale da 50 MP è pensata per catturare ogni dettaglio sia in foto, sia in video fantastici senza sforzi. La ultra grandangolare da 8MP espande la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi mentre la macro da 2MP cattura ti garantisce i dettagli più fini e ravvicinati. Redmi Note 11 è ideato per accompagnarti anche durante le giornate più lunghe grazie alla batteria con capacià 5.000 mAh e una ricarica rapida da 33W che ti consente di caricare la batteria dallo 0 al 100% in circa un’ora. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile, finché il prezzo è così basso e conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.